برلمانية تشيد بنتائج اجتماع «السياحة والفاتيكان»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشادت سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بالنتائج التي أسفرت عن اجتماع حاتم سيف النصر سفير مصر لدى الفاتيكان مع ليبيريو إندرياتا، المشرف الأعلى بالفاتيكان على السياحة الدينية للحجاج الكاثوليك حول العالم، لتنفيذ الاتفاق الذى تم بين مصر والفاتيكان، خاصة عقد مؤتمر دولي بالقاهرة لإحياء مسار العائلة المقدسة بمصر.

وقالت في بيان اليوم، إن لجنة السياحة والطيران بالبرلمان كانت في مقدمة الجهات داخل مصر وخارجها بالعمل على إحياء مسار العائلة المقدسة لدفع وتنشيط السياحة بصفة عامة والسياحة الدينية إلى مصر بصفة خاصة.

شاهد أيضا

واعتبره سحر، أن ما تم الاتفاق عليه بين مصر والفاتيكان يعتبر من النتائج الإيجابية للزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للقاهرة يومي 28 و29 من شهر أبريل الماضي.