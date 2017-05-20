هدايا وتخفيضات كبيرة.. افتتاح «سوبر ماركت أهلا رمضان» الإثنين المقبل

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يعود معرض "أهلا رمضان" إلى الظهور مع قرب حلول الشهر الكريم، لكن في ثوبه الجديد، تحت مسمى "سوبر ماركت أهلا رمضان"؛ آملا في مواجهة غلاء الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

الانطلاق

عقد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، اجتماعا تنسيقيا حضره شريف سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمعارض، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وممثلين عن المنتجين والمستوردين المشاركين في معرض سوبر ماركت - أهلا رمضان، الذي سيفتتحه رئيس مجلس الوزراء بعد غد الإثنين بأرض المعارض في مدينة نصر.

198 شركة

وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن الاستعدادات قد اكتملت لإنطلاق معرض "سوبر ماركت - أهلا رمضان" بمشاركة 198 شركة من المنتجين والمستوردين للصناعات الغذائية والسلع الأساسية من القطاعين العام والخاص، لافتا بأنه لأول مرة سيتم تخصيص جناح كامل لبيع الخضروات والفاكهة الطازجة بسعر الجملة.

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تخفيضات

وتعهد المنتجون والمستوردون بتقديم تخفيضات حقيقية على كافة السلع والمنتجات، تتراوح بين 20 - 30 % مع الالتزام ببيع كافة السلع المعروضة بأسعار الجملة، واختصار حلقات تداول السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة.

كما تعهد المشاركون في معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" باستمرار إمدادات السلع بكميات ضخمة تتناسب مع حجم جمهور المستهلكين المتوقع أن يصل إلى مليوني زائر هذا العام.

هدايا

وأوضح شريف سالم، أنه سيتم تقديم هدايا قيمة خلال 10 سحوبات طوال فترة المعرض بمعدل مرتين في اليوم على فواتير الشراء، مؤكدا إجراء سحب على جائزة كبرى في اليوم الأخير.