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عبد العال من اليابان: مصر عازمة على مواجهة التحديات الاقتصادية

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عبد العال من اليابان: مصر عازمة على مواجهة التحديات الاقتصادية عبد العال من اليابان: مصر عازمة على مواجهة التحديات الاقتصادية

التحرير

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أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اعتزام المصرية مواجهة التحديات التنموية المتراكمة، وفي مقدمتها العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء «عبدالعال» والوفد المرافق له بالأميرة اليابانية تاكامادو، الرئيس الفخري لجمعية الصداقة اليابانية-المصرية، وذلك في إطار زيارته على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى اليابان.

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وقال «عبدالعال» في معرض حديثه عن تطورات الأوضاع الداخلية في ، إن «تحسين الأوضاع الاقتصادية سيتم من خلال مجموعة متكاملة من الإجراءات تتضمن تهيئة المناخ للاستثمار الأجنبي الجاد الذي نأمل مشاركة اليابان بقوة فيه»، مشددًا على اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون مع اليابان، خاصة وأن البلدين يشتركان في حضارتين عريقتين، معربًا عن تطلع مجلس النواب المصري لتعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان.

ورحب «عبدالعال» بدور جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، مبديًا ثقته في إسهامها في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

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