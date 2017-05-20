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قورة يطالب القوى السياسية باختيار مرشح لانتخابات الرئاسة

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قورة يطالب القوى السياسية باختيار مرشح لانتخابات الرئاسة قورة يطالب القوى السياسية باختيار مرشح لانتخابات الرئاسة

التحرير

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قال المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد، للشئون السياسية والبرلمانية، إن الرئيس عبد الفتاح ، لم يلتق بالأحزاب منذ توليه السلطة بالشكل المطلوب، مما أعطى انطباعا واضحا لدى المواطن بأن الأحزاب غير فاعلة وغير مؤثرة ومهمشة، إلا أن الرئيس صرح فى حواره الأخير مع رؤساء تحرير الصحف القومية بضرورة تواجد الأحزاب وأهميتها وهو ما يحتاج إلى تفسير.

وأضاف "قورة" في بيان له، أن الرئيس السيسي أعلن عن نيته تجهيز كوادر سياسية يكون من بينها رئيس ورئيس للوزراء خلال عام 2022 مما يعتبر عدم إيمان بعمل الأحزاب السياسية، وهو ما يجب أن ينأى عنه رئيس بصفته الراعي الأول للديمقراطية والدستور والذى نص فى المادة (5) على أن التعددية الحزبية هى أساس النظام السياسي.

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وطالب مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، الأحزاب والقوى السياسية، بالعمل على اختيار مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكون هذا هو سبب تأسيس الأحزاب من الأساس.

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التحرير

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