بالصور| حفل زفاف أسطوري لـ«بيبا ميدلتون».. و«كيت» تكسر التقاليد

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لم تخيب "بيبا ميدلتون" شقيقة زوجة كامبريدج "كيت ميدلتون" آمال الكثيرين بتألقها اليوم السبت في حفل زفافها، الذي أطلق عليه البريطانيون "زفاف العام".

وفي حفل أسطوري، تألقت "بيبا" البالغة من العمر 33 عامًا، بفستان طويل أبيض اللون من الدانتيل من توقيع المصمم البريطاني الشهير "جايلز ديكون"، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.

وظهرت "بيبا" ممسكة بذراع والدها "مايكل ميدلتون" بعد وصولها إلى كنيسة "سانت مارك" في بيركشاير في سيارة من طراز قديم، بينما ساعدتها شقيقتها "كيت" زوجة دوق كامبريدج الأمير "ويليام" في ترتيب فستانها باعتبارها وصيفة لها.

وعلى الرغم من أن "كيت" كسرت التقاليد بابتعادها عن الأضواء قدر الإمكان لعدم سرقة الأنظار من العروس؛ فإن أطفالها الأمير جورج والأميرة شارلوت كانا الأكثر لفتًا للانتباه.

وبعد علاقة دامت عشر سنوات بين المليونير "جيمس ماثيوز" البالغ من العمر 41 عامًا و"بيبا"، أصبحا الآن حديث بريطانيا بعد عقد قرانهما وحضور عدد من نجوم ومشاهير المجتمع.

ومن المتوقع أن تحضر حفل الزفاف "ميجان" صديقة الأمير هاري شقيق ويليام، والتي قد تتزوجه قريبًا، وذلك بعد أن دعتها "بيبا" لحضور الحفل.

وفي لقطة طريقة ظهرت "كيت" الشقيقة الكبرى للعروس تدعو طفليها للتصرف بهدوء وعقلانية وعدم إثارة الشغب في الحفل، وحصلت صورتها على انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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جانب من الحضور: