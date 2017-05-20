10 معلومات عن «حميدة».. اتهم علاء مبارك بمحاربته وأوقعه القذافي في يد العادلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يعتبر أبرز مطربى فترة الثمناينات، فعلى الرغم من تحقيق أغنيته "لولاكى" نجاحًا ساحقًا على مستوى الوطنى العربى والعالم، إلا أنها ظلت إنجازه الفنى الوحيد بعد اختفائه بشكل مفاجئ ختفي بشكل مفاجئ، ليعاود الظهور فى عام 2011 كاشفًا العديد من الأسرار حول مسيرته الفنية وحياته الشخصية، هو الفنان على حميدة الذى يوافق اليوم ذكرى ميلاده ونرصد عنه أبرز المعلومات فى النقاط التالية..

1 - ولد في 20 مايو 1965 بمحافظة مرسى مطروح، ويبلغ من العمر 52 عامًا.

2 - لمع فى فترة الثمانينيات، وأحدثت أغنيته الشهيرة "لولاكى" في عام 1988 نجاحًا كبيرًا ليس في مصر فقط ولكن فى الوطن العربى أيضًا، حيث باعت أكثر 6 ملايين نسخة فى سابقة تحسب لحميدة.

3 - توجه للسنيما بعدها ليستثمر نجاحه في عالم الكاسيت، وقام بأول بطولة سنيمائية بفيلم يحمل نفس اسم أغنيته الشهيرة "لولاكي"، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع وقتها.



4 - قام بإطلاق عدة ألبومات كان أبرزها "ناديلي" "كوني لي" "نن العين"، ولكنها لم تحقق نفس شعبية "لولاكي".

5 - اختفى على حميدة تدريجيًّا عن الساحة الفنية ليعاود الظهور عام 2000 من خلال عدة لقاءات تليفزيونية، بجانب مشاركته فى مسلسل سيت كوم "نسمة ونصيب" عام 2009 كضيف شرف، والذى غنى فيه تتر المقدمة والنهاية.

شاهد أيضا



6- يعتبر نفسه أهم من "الهضبة" عمرو دياب، حيث صرح خلال لقائه بالإعلامي طوني خليفة في برنامجه "أسرار تحت الكوبري" على قناة "القاهرة والناس"، قائلًا: "نجاحي ما حدش حققه مع احترامي لكل المطربين، وعمرو دياب أنا باسميه ناظر المدرسة".

7- اتهم علاء مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك بأنه هو الذي تسبب في إبعاده عن الغناء، بعد ما لفق له تهمة الشذوذ الجنسي مع "ميكانيكي" في الطريق العام.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الوسط الفني" على قناة "الفراعين": "لقد لعبت معه كرة مرة واحدة، وعرفت بعدها أن بعض المطربين الكبار الذين كانوا يلعبون مع علاء هم الذين طلبوا منه إقصائي من الساحة، وقالوا: إنه من المستحيل أن يكون على حميدة المطرب الأول فى مصر، وذلك بعد نجاحى الكبير بعد أغنية لولاكي".

8 - تراجع حميدة عن اتهاماته لعلاء مبارك خلال لقائه مع الإعلامي طوني خليفة في برنامجه "أسرار تحت الكوبري"، مؤكدًا أن علاء مبارك شخصية محترمة ولم يكن هو السبب فى اختفائه ولكن لتراكم الضرائب عليه ودخوله السجن، قائلًا: "أنا لقيت فجأة عليَّ 13 مليون جنيه ضرائب، أنا كسبت كام عشان يكون عندي 13 مليونًا".

9 - سجن بعد تراكم ضرائب عليه بقيمة 13 مليون جنيه، وخرج بعدما دفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، موضحًا أنه بعدها باع شقته بالقاهرة والسيارات الخاصة به، حتى يسدد الضرائب بعدما قام محاميه بالتفاوض عليها.

10- كشف أيضًا خلال أحد لقاءاته التليفزيونية أن علاقته بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي كان قوية، مشيرًا إلى أن "العادلى" استدعاه إلى جهاز أمن الدولة، واستجوبه عن علاقته بالقذافى، فروى له قصة ذهابه إلى ليبيا للعمل في الصيف كل عام لجمع مصاريف دراسته، وأنه في إحدى المرات دخل مسابقة في التلحين، وأن القذافي أعجب به واستقبله في مجلسه.