تأجيل محاكمة 13 متهمًا في قتل حارس محافظ البنك المركزي لـ24 مايو

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل علي أبو المال، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 13 شخصًا بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي، هشام رامز، وسرقة سيارته إلى جلسة 24 مايو، لتنفيذ طلبات الدفاع.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.