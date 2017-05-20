أحمد مرتضى ينتظر الونش وصلاح في تونس

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حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة على الانتظار في تونس العاصمة وذلك انتظارا لوصول الثنائي محمود حمدي "الونش" وإبراهيم صلاح لاعبى الفريق.

وكان الثنائي قد تخلف عن السفر مع البعثة بسبب ظروف التجنيد، وهو ما دفع عضو المجلس للانتظار بتونس لحين وصول الثنائي.

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في الوقت نفسه فقد غادرت البعثة من تونس إلى مدينة صفاقس، التي ستستضيف لقاء الفريق أمام أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن نبيل الحبشي السفير المصري بدولة تونس، حرص على استقبال بعثة الزمالك فور وصولها للأراضي التونسية، وكان بصحبة السفير هاني زادة عضو مجلس الإدارة وإسماعيل يوسف رئيس جهاز كرة القدم واللذان سبقا البعثة للتجهيز لاستقبالها.