البدري يعلن قائمة الفريق المرشحة لمواجهة القطن

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة القطن الكاميروني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الكاميرون عصر اليوم استعدادا للمباراة، حيث يتدرب الفريق مرتين قبل اللقاء.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد نجيب وسعد الدين سمير ورامي ربيعة وأحمد فتحي ومحمد هاني وحسين السيد وعلي معلول وصبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور وحسام غالي وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا وصالح جمعة وجونيور أجايي وميدو جابر.

خط الهجوم: سليماني كوليبالي وعمرو جمال.

الجدير بالذكر أنه تم استبعاد كل من (أحمد حمودي ووليد سليمان ومروان محسن بسبب الإصابة)، فيما تم استبعاد أحمد حجازي لعدم الجاهزية، بينما أستبعد عماد متعب لأسباب فنية.