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إيناسيو يقرر خوض الفريق مرانًا خفيفًا لتفادي الإجهاد

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إيناسيو يقرر خوض الفريق مرانًا خفيفًا لتفادي الإجهاد إيناسيو يقرر خوض الفريق مرانًا خفيفًا لتفادي الإجهاد

التحرير

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أكد خالد جلال، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن الفريق سيخوض مرانًا خفيفًا، مساء اليوم، لفك العضلات واستشفاء اللاعبين بعد وصولهم إلى مدينة صفاقس بتونس.

وأوضح مدير الكرة، أن البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق قرر أن يكون المران خفيفًا، وذلك لتفادي الإجهاد بعد عناء الرحلة الطويلة.

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يشار إلى أن سيارة أمن من قوات التدخل المتخصصة بتونس حرصت على مرافقة حافلة الفريق، من مطار قرطاج بالعاصمة تونس خلال رحلة السفر لمدينة صفاقس، وسترافق السيارة بعثة الفريق حتى الوصول لصفاقس حيث تقترب المسافة بين المدينتين نحو 320 كيلومترًا.

يذكر أن الزمالك سيواجه فريق أهلي طرابلس بملعب 5 يوليو بمدينة صفاقس بالمباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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