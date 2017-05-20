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"الكبد المصري" تحتفل بإعلان 20 قرية خالية من فيروس سي

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مصراوي Masrawy

جانب من المؤتمر (15)جانب من المؤتمر (15)

جانب من المؤتمر (16)جانب من المؤتمر (16)

جانب من المؤتمر (17)جانب من المؤتمر (17)

جانب من المؤتمر (18)جانب من المؤتمر (18)

جانب من المؤتمر (19)جانب من المؤتمر (19)

جانب من المؤتمر (20)جانب من المؤتمر (20)

جانب من المؤتمر (21)جانب من المؤتمر (21)

جانب من المؤتمر (22)جانب من المؤتمر (22)

جانب من المؤتمر (23)جانب من المؤتمر (23)

جانب من المؤتمر (24)جانب من المؤتمر (24)

كتب - أحمد جمعة:

احتفلت مؤسسة الكبد المصري، بإعلان ٢٠ قرية خالية من فيروس سي، وأول مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية خالية من الفيروس، بحضور الدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية، ونواب وشخصيات عامة.

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصري، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن رقم ٢٠ يمثل قيمة هامة للكبد المصري اليوم، حيث تحتفل المؤسسة بمرور ٢٠ عاما علي انشائها ، ووصول عدد فروعها علي مستوي الجمهورية الي ٢٠ فرع، بالإضافة إلى نجاح مشروع قرية خالية من فيروس سي في القضاء علي المرض ب٢٠ قرية.

وأضاف شيحة- في كلمته- أن حلم قري خالية من فيروس سي بدأ في مايو ٢٠١٥ بقرية واحدة، وأصبح الآن حقيقة تنفذ في ٣٦ قرية بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المؤسسة لا تدخر جهدا لتحقيق حلم الرئيس خالية من فيروس سي٢٠٢٠.

والقرى هيّ: السعدية والقبلية، والغوابين، والعثمانية، وميت بدر حلاوة، وقرية الفتح، والرضوان، الروضة، والعيادية، والدبوسي، والبرامون، وميت سودان، وأشمون الرمان، ومدينة الكردي، وميت شرف، الإبراهيمية البحرية، والإبراهيمية القبلية، وعزب أشمون، وقرية الوقف، اولفؤادية، وميت سعدان.

وأشار شيحة إلى أن الكبد المصري تعمل علي محور آخر وهو جامعة خالية من فيروس سي، حيث بدأ العمل بجامعة المنصورة، وجامعة بني سويف، وجامعة سوهاج، وجامعة حورس، وجامعة دمياط تمهيدا لاعلانهم خاليين من فيروس سي خلال شهور قليلة.

شارك في المؤتمر، الإعلامي أحمد شوبير، ولاعب السابق أحمد حسن، والإعلامي إبراهيم حجازي، والفنانة عفاف راضي، والإعلامية رشا نبيل، والفنان أحمد فؤاد سليم.

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