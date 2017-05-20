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الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون

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مصراوي Masrawy

الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتونالصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون

الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتونالصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون

الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتونالصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون

الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتونالصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون

الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتونالصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون

الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتونالصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون

الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتونالصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون

الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتونالصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون

الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتونالصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون

الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتونالصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون

الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتونالصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون

الصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتونالصور الأولى من حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون

كتب - علي أحمد:

تشهد العاصمة البريطانية، لندن، السبت، مراسم حفل زفاف "بيبا" شقيقة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الصور الأزلى من حفل الزفاف، حيث توجهت العروس رفقة عريسها "جايمس ماثيو" إلى كنيسة القديس مارك في بيركشاير غرب العاصمة البريطانية.

وارتدت "بيبا" فستان زفاف من تصميم البريطاني جايلس ديكون، وتم تصميمه من الدانتيل والجيبور، وبلغت تكلفته قرابة 300 ألف جنيه استرليني.

وظهرت دوقة كامبريدج في الصور الأولى قبيل الدخول إلى الكنيسة وهي منشغلة بطفليها الأميرين جورج وشارلوت، كما ظهرت بإطلالة ملكية بسطية حيث ارتدت فستاناً من الشيفون بلون الباستيل مع قبعة رقيقة.

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