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بالصور.. إزالة تعديات على 8 آلاف فدان بالسويس ونقل "سوق عشوائي"

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مصراوي Masrawy

إزالة التعديات على اراضي الدولة (1)إزالة التعديات على اراضي الدولة (1)

إزالة التعديات على اراضي الدولة (2)إزالة التعديات على اراضي الدولة (2)

إزالة التعديات على اراضي الدولة (3)إزالة التعديات على اراضي الدولة (3)

إزالة التعديات على اراضي الدولة (4)إزالة التعديات على اراضي الدولة (4)

إزالة التعديات على اراضي الدولة (5)إزالة التعديات على اراضي الدولة (5)

إزالة التعديات على اراضي الدولة (6)إزالة التعديات على اراضي الدولة (6)

السويس - حسام الدين أحمد:

نفذت مديرية أمن السويس بالتنسيق مع الجيش الثالث الميداني، اليوم السبت، قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة بحي الأربعين، والتابعة للأملاك الزراعية بحي الجناين، في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح .

وقال اللواء مصطفى شحاته مدير أمن السويس، إن قوات الشرطة وعناصر القوات المسلحة المعاونة، بمشاركة إدارت الاحياء ومسؤولى هيئة التنمية الزراعية، بدأت في إزالة تعديات على مساحة 8000 فدان بمزارع شرق النفق وتمثلت التعديات في البناء على أراضي مخصصه للزراعة، ووضع معدات وطلمبات ري، باماكن مخالفة.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن هذه التعديات صادر لها قرار إزالة من سنه.

كما أزالت الحملة السوق العشوائي بمنطقة الدندراوي، على مساحة 1500 متر، وإخلاء المنطقة من 120 بائع متجول، ونقلهم إلى سوق المشتل.

واستطاعت الحملة إزالت السوق العشوائي للبائعين بنهاية شارع أحمد عرابي التجاري، ونقله إلى سوق المشتل.

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