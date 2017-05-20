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وزيرا المالية والتعليم يعتذران عن حضور اجتماع "الأعلى للجامعات"

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وزيرا المالية والتعليم يعتذران عن حضور اجتماع "الأعلى للجامعات" وزيرا المالية والتعليم يعتذران عن حضور اجتماع "الأعلى للجامعات"

مصراوي Masrawy

عمرو الجارحى وزير المالية

كتب - محمد قاسم:

اعتذر كل من عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن حضور الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، بمقر المجلس داخل جامعة القاهرة.

وقال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس وجه دعوة لوزير المالية لمناقشة العديد من الأمور المالية المتعلقة برواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لكنه اعتذر، واعتذر أيضا الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم عن الحضور باعتباره عضوا من الخارج.

وأشار المصدر إلى أن المجلس سيناقش قواعد التنسيق للعام الجديد، وإجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي انطلقت أعمالها بالجامعات على مستوى الجمهورية.

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