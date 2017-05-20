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ماذا قال الملك سلمان لترامب؟

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد إلى الرياض "ستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم".

وقال الملك سلمان، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر:"نرحب بفخامة الرئيس الأمريكي في المملكة. ستعزز زيارتكم تعاوننا الاستراتيجي، وستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم ".

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كما أعرب ترامب عن سعادته الغامرة بحفاوة الاستقبال التي تلقّاها فور وصوله إلى الرياض.

وقال ترامب، في أول تغريدة له على تويتر، عقب وصوله العاصمة : "من الرائع أن أتواجد في الرياض"، مُشيرًا إلى تطلّعه إلى عقد لقاءات القمة المنتظرة، والمُقرر أن تشمل اجتماعًا ثنائيًّا مع الملك سلمان، وقمة خليجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

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كما أعربت السيدة الأولى ميلانيا ترامب عن شكرها وتقديرها للاستقبال الذي تلقّته والرئيس الأمريكي فور وصولهما العاصمة السعودية، واصفة إيّاه بـ"الرائع".

وكتبت على حسابها على تويتر بالإنجليزية، تغريدة، قالت فيها: "أشكركم على الترحيب الرائع"، مُرفقة بهاشتاجيّ # الرياض، و#السعودية.

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وتعقد في الرياض ثلاث قمم، هي القمة السعودية الأمريكية، والقمة الأمريكية الخليجية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، ويشارك فيها زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسلامية.

وتعد السعودية أول محطة في الجولة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي، منذ توليه سُدة الرئاسة في 20 يناير الفائت.

ومن المقرر ان تشمل جولة ترامب أيضا زيارة إسرائيل والفاتيكان وبلجيكا وايطاليا، حيث يجتمع مع قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل ودول مجموعة السبع الكبرى في صقلية.

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مصراوي Masrawy

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