بالصور.. وكيل تعليم أسيوط يتفقد أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية

أسيوط – أسامة صديق:

تفقد صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، اليوم السبت، يرافقه الدكتور محمد السيد، وكيل المديرية، لجان تقدير درجات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمقرات لجان التقدير المخصصة لذلك.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الجولة، ضرورة أن يتحلى جميع المشاركين في لجان النظام والمراقبة وتقدير الدرجات بالدقة والشفافية، أثناء أداء عملهم من أجل صالح الطلاب، لحصولهم على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وطالب وكيل الوزارة، المعلمين بضرورة التأني في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، ومراعاة المعدلات القانونية لتوزيع الأوراق، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد الدرجات، تمهيدًا لإعداد نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

يشار إلى أن 62377 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية العامة، أنهوا الخميس الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.