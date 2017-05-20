بالصور.. البحر الأحمر تطرح أسماك بـ"نصف الثمن" للمواطنين

البحر الأحمر - أحمد عوض :

طرح مشروع الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، أسماك بأسعار مخفضة بحوالي 50% عن سعر السوق لبيعها للمواطنين بمدينة الغردقة .

وأكد مصدر بالمحافظة أن الاسماك تطرح في منفذ البيع بجوار سوق الخضار بالدهار بالمدينة .

وكان اللواء أحمد عبد الله، محافظ، البحر الأحمر، أصدر تعليماته بتوفير أسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع مدن المحافظة، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف المحافظ أن أنواع الأسماك التي جرى توفيرها اليوم هي:"البياض والمكرونة والصرعة والباغة والبربونى"، بأسعار من 10 جنيهات للكيلو إلى 40 على حسب النوع.