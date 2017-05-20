أخبار عاجلة

8 الصبح - من الرياض الصحفي صبحي شبانة يكشف إرتفاع الإستثمارات السعودية الأمريكية لـ"680 مليار دولار" -
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. البحر الأحمر تطرح أسماك بـ"نصف الثمن" للمواطنين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (1)البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (1)

البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (2)البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (2)

البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (3)البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (3)

البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (4)البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (4)

البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (5)البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (5)

البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (6)البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (6)

البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (7)البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (7)

البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (8)البحر الأحمر تطرح أسماك بنصف الثمن (8)

البحر الأحمر - أحمد عوض :

طرح مشروع الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، أسماك بأسعار مخفضة بحوالي 50% عن سعر السوق لبيعها للمواطنين بمدينة الغردقة .

وأكد مصدر بالمحافظة أن الاسماك تطرح في منفذ البيع بجوار سوق الخضار بالدهار بالمدينة .

وكان اللواء أحمد عبد الله، محافظ، البحر الأحمر، أصدر تعليماته بتوفير أسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع مدن المحافظة، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف المحافظ أن أنواع الأسماك التي جرى توفيرها اليوم هي:"البياض والمكرونة والصرعة والباغة والبربونى"، بأسعار من 10 جنيهات للكيلو إلى 40 على حسب النوع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان

مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان

مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان

مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان

بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها

بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها

رهينات بوكو حرام يلتقين بعائلاتهن

رهينات بوكو حرام يلتقين بعائلاتهن