أمن الوادي الجديد يضبط هارباً من حكم بالمؤبد

الوادي الجديد –محمد الباريسي:

ضبطت قوات مباحث الوادي الجديد، اليوم السبت، بقيادة اللواء محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، متهم هارب من حكم قضائي بالمؤبد لاقتحامه نقطة شرطة بني محمدات بمحافظة أسيوط.

تلقي اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من المقدم إيهاب شمس، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، يفيد القبض علي " ع.ح.أ "، 33 سنة حاصل علي ليسانس أصول دين جامعة الأزهر ومقيم بمحافظة أسيوط ومحكومًا عليه بالمؤبد في القضية رقم 3652جنايات عسكرية أسيوط لسنة 2016 بتهمة اقتحام نقطة بني محمدات.

اعترف المتهم بصدور الحكم ضده، وتولت مباحث تنفيذ الأحكام القضائية بالمديرية، بقيادة المقدم خالد صلاح، ترحيل المتهم لمحافظة أسيوط، لتنفيذ العقوبة الصادرة حياله.