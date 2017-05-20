إزالة 2468 حالة تعد على 103 آلاف فدان بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن عصام البديوي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن التسعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أزالت 1380 حالة تعد على 28 ألف و516 فدانًا، أمس الجمعة، ليصل إجمالي عدد الحالات، على مدار ثلاثة أيام، إلى 2468 حالة على 103 آلاف و309 أفدنة.

ففي مركز بني مزار، نجحت الوحدة المحلية في إزالة تعديات بالبناء على أراضي أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي بقرية البهنسا، بعدد 26 حالة تعد بالبناء على مساحة 3 أفدنة و22 قيراطًا مباني، عن طريق قسم الإزالات ومساعدة قوة من قيادات وزارة الداخلية.

أما مركز أبو قرقاص، فقد جرى إزالة 33 حالة بمساحة 4930 م.

وفي مركز مغاغة أزيلت 91 حالة تعد على مساحة 11281 فدانًا بناحية المركز وشارونة وشارونة الجديدة.

وفي مركز ديرمواس نفذت الوحدة المحلية إزالات لعدد 8 حالات بمساحة 583 فدانًا بالصحراوي الغربي، وتقنين أوضاع 2 حالة بمساحة 90 فدانًا.

وفي مركز ومدينة المنيا، أزيل عدد 28 حالة بالظهير الصحراوي الغربي، فيما تواصل غرفة عمليات المحافظة أعمالها على مدار الساعة لمتابعة كافة الإزالات بكل مركز.