بالصور.. الدفع بـ 14 سيارة مياه لخدمة زوار دير العذراء بجبل الطير

المنيا ــ ريمون الراوي:

خصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، 14 سيارة مياه نظيفة وشفط للصرف الصحي، لخدمة زوار دير السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط، خلال فترة موسم الزيارة الذي بدأ أول أمس الخميس ويستمر أسبوع .

وقال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن 14 سيارة توجهت من الشركة "مياه نظيفة وكسح للصرف الصحي" لمنطقة دير جبل الطير، بصحبة فريق من العلاقات العامة والتوعية للمشاركة في فعاليات الموسم السنوي.

وتابع خالد:"فريق من الحملة الميكانيكية بالشركة يعملون على مدار 24 ساعة يوميًا لخدمة زوار المناسبة في الفترة من 18 إلى 25 مايو الجاري.