إنريكي عن نسبة الفوز بالليجا: رسبت بالرياضيات وتخليت عنها منذ مدة طويلة

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أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، أن مباراة إيبار غدًا الأحد، ستكون ليلة خاصة لكونها آخر مباراة له بملعب كامب نو، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء المقام ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين بالدوري الإسباني "الليجا".

وسيكون لقاء إيبار الأخير لإنريكي، بعد إعلانه في وقت سابق عدم تجديد عقده مع البلوجرانا لرغبة في أخذ راحة، ويتصدر ريال مدريد بقيادة ميدره الفني زين الدين زيدان جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 90 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 87 نقطة، ويحتاج برشلونة إلى الفوز مع خسارة الريال أمام مالاجا، لضمان الفوز بالليجا.

وقال إنريكي "ستكون ليلة خاصة لي آخر مباراة بالكامب نو غدًا، لكن أعلم أنها ستنتهي بسرعة كما هو حال كل شىء جميل، والموسم المقبل سأجلس بمقعدي بالكامب نو لأشجع الفريق، وأنا فخور جدا لأني كنت جزءا بتاريخ هذا النادي.. كنت أعلم منذ البداية أنها ستكون رحلة قصيرة".

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وعن نسبة فوز الفريق بالليجا، قال إنريكي "رسبت بالرياضيات وتخليت عنها منذ مدة طويلة"، وفيما يخص جاهزية اللاعبين وإصابة البعض الآخر "جيرارد بيكيه سيتدرب بشكل جيد مبدئيا سيكون بالقائمة، وفيما يخص ماسكيرانو سنرى كيف يتحسن".

وأضاف المدير الفني لفريق برشلونة "أتيت هنا كلاعب.. ثم مدربا للفئات السنية والآن هنا مع الفريق الآول، أولادي ولدوا بكتالونيا، أعتبر نفسي من هنا ولن أذهب بعيدا، قررت أني أحتاح للراحة، مثلي مثل أي محترف بهذه المهنة وضعت كل ما أملك لوظيفتي والآن أشعر أنني بحاجة لهذه الراحة".

وتابع إنريكي "لم أستخدم لاعبين كثيرين من الفريق، لأني أستخدم من أعتقد أنه جاهز لكي يلعب هنا، ليس فقط إحضارهم لكي يقولوا إنني استخدمتهم".