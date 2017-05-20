زيدان يستدعي كتيبته كاملة لحسم الليجا في مالاجا

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة الفريق لمواجهة مالاجا، المقامة غدًا بملعب لا روزاليدا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا"، والتي شهدت استدعاء جميع اللاعبين الـ25.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 90 نقطة، بينما ياتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 87، نقطة بقيادة مديره الفني لويس إنريكي، ويحتاج الفريق الملكي لنقطة وحيدة على أقل تقدير للفوز بالليجا رسميًا، أو الفوز بأي نتيجة أمام مالاجا.

وفيما يلي قائمة الفريق:

حراسة المرمى: فرانسيسكو كيكو كاسيا - كايلور نافاس - روبن يانيز.

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خط الدفاع: كارفاخال - بيبي - راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - كونتراو - دانيلو.

خط الوسط: كروس - خاميس - كاساميرو - كوفاسيتش - مودريتش - أسينسيو - إيسكو - إينزو زيدان.

خط الهجوم: رونالدو - بنزيما - بيل - فاكسويز - ماريانو - موراتا.