سيميوني يضع جناح إشبيلية على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى رغبة دييجو سيميوني في تدعيم صفوف أتلتيكو مدريد من خلال التعاقد مع جناح إشبيلية فيتولو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أنه عقب خسارة أتلتيكو مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ريال مدريد، أراد سيميوني التعاقد مع كيفين جاميرو وفيتولو، لكنه نجح فقط في الحصول على خدمات جاميرو.

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وبعدما ربطت العديد من التقارير الصحفية بين ألكساندر لاكازيت مهاجم ليون وبين الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، يبدو أن المركز رقم 9 لا يشغل بال سيموني الذي يرغب في ضم فيتولو لتدعيم مركز الجناح الأيسر مع الروخيبلانكوس.

ويبقى العائق الوحيد أمام أتلتيكو هو العقوبة المفروضة على الفريق من فيفا بعد إبرام صفقات في المبيركاتو المقبل، أي أن فيتولو من الممكن أن لا يشارك مع الفريق قبل شهر يناير من عام 2018 كما حدث مع أردا توران لاعب برشلونة.