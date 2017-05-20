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طارق الخولي يتقدم باستجواب لوزيرة الهجرة بشأن إهدار موازنة الوزارة

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طارق الخولي يتقدم باستجواب لوزيرة الهجرة بشأن إهدار موازنة الوزارة طارق الخولي يتقدم باستجواب لوزيرة الهجرة بشأن إهدار موازنة الوزارة

التحرير

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تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو ائتلاف "دعم "، باستجواب موجه لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بشأن موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017، استناداً إلى حكم المادة (130) من الدستور، ونص المادة (216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال "الخولى" في نص الاستجواب:  أرجو توجيه استجواب إلى السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، حيث إنه تم تخصيص مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة ، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، و مبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، لم يصرف منها وفقاً للبيانات سوى مليوني ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات .

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واستكمل عضو مجلس النواب، إنه تم تخصيص مبلغ مليوني جنيه لتطوير البوابة الإليكترونية للمصريين فى الخارج منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن .

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