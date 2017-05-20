أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
8 الصبح - الصحفي عزت إبراهيم يوضح أجندة مواضيع المقرر مناقشتها في القمة بين ترامب والرئيس السيسى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالأسماء.. إصابة 11 عاملا إثر انقلاب سيارة بالوادي الجديد

Google+ Print
بالأسماء.. إصابة 11 عاملا إثر انقلاب سيارة بالوادي الجديد بالأسماء.. إصابة 11 عاملا إثر انقلاب سيارة بالوادي الجديد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصيب 11 عاملاً في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "الواحات البحرية – الفرافرة" بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا بإصابة11 عاملاً من محافظة بني سويف، يعملون بمنطقة شرق العوينات؛ إثر إنقلاب سيارة نقل كانت تقلهم.

والمصابون هم: أحمد عيد عبد العال 16 عاما، خالد عبد الفتاح عمران 38 عاما، محمد عبد التواب محمد 45 عاما، علي محمد عيد 35 عاما، محمود محمد محمد 21 عاما، خليفة حسن قرني 27 عاما، محمد رمضان علي 30 عاما، أحمد هلال ميجود 25 عاما، سعيد سعد عبد العال 24 عاما، محمد حسن عويس 36 عاما، ومحمد علي محمد 27 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

شاهد أيضا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب

زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات

محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات

وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا

وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا