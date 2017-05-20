بالأسماء.. إصابة 11 عاملا إثر انقلاب سيارة بالوادي الجديد

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أصيب 11 عاملاً في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "الواحات البحرية – الفرافرة" بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا بإصابة11 عاملاً من محافظة بني سويف، يعملون بمنطقة شرق العوينات؛ إثر إنقلاب سيارة نقل كانت تقلهم.

والمصابون هم: أحمد عيد عبد العال 16 عاما، خالد عبد الفتاح عمران 38 عاما، محمد عبد التواب محمد 45 عاما، علي محمد عيد 35 عاما، محمود محمد محمد 21 عاما، خليفة حسن قرني 27 عاما، محمد رمضان علي 30 عاما، أحمد هلال ميجود 25 عاما، سعيد سعد عبد العال 24 عاما، محمد حسن عويس 36 عاما، ومحمد علي محمد 27 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي.