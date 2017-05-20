الحريري يطالب البرلمان بتعديل مخصصات «الصحة والتعليم» بالموازنة

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طالب النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25-30 البرلماني، كافة أعضاء مجلس النواب، بضرورة تعديل قانون الموازنة العامة المعروض على المجلس، مشيراً إلى أن الحد الأدنى المقبول فى الموازنة الحالية هو الالتزام بالاستحقاق الدستورى فى التعليم والصحة بدون تحميل موازنة كل منهم فوائد الدين العام.

وقال إن الجميع فى مصر يرى ويلمس التدهور فى التعليم والصحة فى مصر وخاصة فى السنوات الأخيرة، ولا أحد يختلف أن مصر ستتقدم بالتعليم والصحة والصناعة والزراعة، ومن قبل هذا محاربة الفساد.

وأوضح في بيانه له اليوم، أن ما حدث في قانون موازنة الدولة للعام الماضى الذي رفضه 39 نائب فقط من بينهم تكتل 25_30 لأنه لم يلتزم بالاستحقاق الدستورى التعليم والصحة بنسبة 10% من إجمالى الناتج القومى، يتكرر فى قانون موازنة العام الحالى.

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وتابع: « لقد طالبت كثيرا بإقالة وزير الصحة الحالى كما أعلنت سعادتي واملى فى نجاح وزير التعليم الجديد، ولكن بكل اسف لن يستطيع أن يحقق نجاحاً ملموساً فى ظل نقص موازنة للصحة والتعليم، من خلال جولاتى فى مدارس ومستشفيات الإسكندرية وخاصة فى نطاق دائرة محرم بك وغربال وابيس، هناك كثافة عالية للطلبة وخاصة فى أطراف المحافظة، هناك نقص فى الإمكانيات والمستلزمات الاساسية لتقديم تعليم حقيقي للطلبة، بالإضافة إلي تدنى المرتبات لجميع العاملين بوزارة التعليم لا يتناسب مع أهمية الوظيفة ».

ولفت إلي أن نفس الأزمة تعاني منها وزارة الصحة وعلي رأسها وجود نقص فى الإمكانيات والمستلزمات وتدنى رواتب الأطباء الممرضين والعاملين والإداريين، فضلاً عن قوائم انتظار طويلة لعمليات العلاج على نفقة الدولة، نقص الدعم الخاص بالبان الاطفال.