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والي: القمة الإسلامية الأمريكية ستغير نظرة العالم تجاه الشرق الأوسط

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والي: القمة الإسلامية الأمريكية ستغير نظرة العالم تجاه الشرق الأوسط والي: القمة الإسلامية الأمريكية ستغير نظرة العالم تجاه الشرق الأوسط

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قال علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشاركة في أعمال القمة الأولى العربية الإسلامية الأمريكية، تعطي مؤشرا إيجابيًا ودلالة عميقة على مكانة مصر العربية والدولية.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، في بيان له، اليوم السبت، أنها قمة تاريخية وستغير نظرة العالم تجاه ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من صراعات وعمليات إرهابية، يقف خلفها دول وكيانات مأجورة من أجل زعزعة الاستقرار بالمنطقة، وستكون نقطة تحول كبيرة في العلاقات العربية الأمريكية، خلال الفترة المقبلة.

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وأكد رئيس لجنة الإسكان، حرص الرئيس عبد الفتاح على إرساء السلام والاستقرار ليس في مصر فقط، ولكن في المنطقة العربية كلها.

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