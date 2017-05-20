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موجة جديدة من الغلاء تجتاح «جيوب البسطاء» قبل رمضان

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موجة جديدة من الغلاء تجتاح «جيوب البسطاء» قبل رمضان موجة جديدة من الغلاء تجتاح «جيوب البسطاء» قبل رمضان

التحرير

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ارتفاع اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفاكهة قبل رمضان

شهدت الأسعار موجة جديدة من الارتفاع وذلك بين السلع والمنتجات قبل اقتراب شهر رمضان، لتصبح أغلبها محرمة على المواطن البسيط، وبات الوضع خطرا على استقرار الأسر المصرية مما ينذر بأزمة كبيرة خلال الشهر الكريم.

الخضروات والفاكهة

شهدت أسعار الخضر والفاكهة تباينا ملحوظا فرغم انخفاض أسعار الطماطم نسبيا مقارنة بالأسبوع الماضي ليتراوح متوسط سعرها نحو 3 لـ 5 جنيهات للكيلو، إلا أن أغلب أصناف الخضروات والمرتبطة بطبق السلطة الرئيسي ارتفع مجددا، حيث سجل الخيار الصوب نحو 6 جنيهات للكيلو، والبلدي منه نحو 5 جنيهات للكيلو، فيما سجل الجزر نحو 3 جنيهات للكيلو، والفلفل البلدي نحو 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومى نحو 4 لـ 5 جنيهات للكيلو.

وارتفعت الفاكهة في الأسواق المحلية بشكل ملحوظ خاصة فاكهة العصائر ججميعها لتسجل الجوافة نحو 11 لـ 15 جنيها للكيلو، والفراولة نحو 10 جنيهات للكيلو، والكانتلوب نحو 6 جنيهات للكيلو، والبرتقال الصيفي نحو 7 جنيهات للكيلو.

اللحوم

أما اللحوم فقد سجلت أسعار خيالية لم تسجلها من قبل ليحقق كيلو اللحم الجندوز نحو 150 لـ 160 جنيها للكيلو، والضأن نحو 125 لـ 140 جنيه للكيلو، والبتلو نحو 135 لـ 145 جنيها للكيلو.

الأسماك

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سجلت الأسماك أيضا ارتفاعا نسبيا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي ليسجل البلطي نحو 32 لـ 35 جنيها، والفيليه البلطي نحو 60 جنيها، والمكرونة السويسي نحو 32 لـ 60 جنيها، والبرانيس الإسكندراني نحو 22 لـ 30 جنيها، والجمبري الجامبو نحو 160 لـ 180 جنيها للكيلو.

الدواجن

الدواجن بدورها تأثرت بمجمل الارتفاعات السابقة وارتفع سعرها ليسجل كيلو الدواجن البيضاء نحو 31 جنيها للكيلو، والبلدية نحو 34 جنيها للكيلو، والحمام نحو 50 جنيها للكيلو، والأوز نحو 50 جنيها للكيلو، والبط نحو 50 جنيها للكيلو.

الذهب

في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بدون مبرر واضح خاصة مع استقرار والعملات ليسجل زيادة من 4 لـ 9 جنيهات لـلجرام خلال أسبوع واحد فقط.

وقد سجل عيار 21 الاكثر تداولا 630 جنيه للجرام بعد أن كان  613 جنيها بارتفاع قدره نحو 7 جنيهات، فيما سجل عيار  24 نحو 720 بعد أن كان سعره مستقر الأسبوع الماضي عند 711 جنيها للجرام.

بينما سجل عيار 18 نحو 540 جنيه للجرام، وعيار 14 نحو 420 جنيه للجرام، وعيار 12 نحو 360 جنيه للجرام، وأوقية الذهب نحو 22.392 جنيه، وكيلو الذهب نحو نحو 720.000 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4.040 جنيه.

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التحرير

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