برلماني يطلب استدعاء وزير الداخلية بسبب هروب العادلي

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تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، اليوم السبت، بطلب إحاطة لاستدعاء وزير الداخلية، بسبب الحديث عن هروب اللواء حبيب العادلي.

وأوضح في بيان له أنه يتردد فى الإعلام، أنباء هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والمحكوم عليه بالسجن رغم وجود أطقم من الحراسة المشددة عليه، وهو ما آثار حفيظة المواطنين بسبب صمت وزارة الداخلية وعدم إعلانها عن الأسباب الحقيقية عن اختفاء الوزير الأسبق أو هروبه.

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وأضاف النائب أن هذا الأمر له تأثيرًا سلبيًا وخطيرًا على السلم الاجتماعي والأمن العام، خصوصًا مع التراخي والإهمال في القبض على باقي العناصر الإخوانية والسلفية من المتهربين من الأحكام القضائية.



