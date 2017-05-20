الكهرباء: ارتفاع الأسعار «رشَّد» الاستهلاك

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أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تقريره الشهري رقم 44 عن حالة الشبكة القومية للكهرباء عن شهر إبريل الماضي، وأشار إلى أنه يهدف إلى الارتقاء بمستوى الشفافية داخل قطاع الكهرباء والاهتمام بإتاحة أكبر قدر من المعلومات للمستهلكين والجهات ذات الصلة، وهو ما دفع الجهاز بإنشاء مرصد الكهرباء منذ شهر يونيو 2013.

وكشف جهاز مرفق الكهرباء، اليوم السبت، خلال التقرير عن عدد من الأرقام التي توضح حجم الإنجاز بقطاع الكهرباء، من خلال البيانات الخاصة بأحمال الكهرباء وكميات الطاقة المنتجة وبعض المقارنات، ووصول شبكة الكهرباء لحالة استقرار كبيرة وتحقيق فائض في الإنتاج عن مستويات الاستهلاك.

وأوضح التقرير، وجود وفرة في الطاقة عند المقارنة بين استهلاكات شهر إبريل الحالي وإبريل من العام الماضي، حيث أن أقصى حمل" كميات الكهرباء التي تم إنتاجها في يوم واحد" خلال شهر إبربل الجاري 25300 ميجاوات، في حين أن أقصى حمل تم إنتاجه في يوم واحد في شهر إبريل من العام الماضي سجل 26000 ميجاوات، بمعدل وفر خلال الشهر عن العام الحالي عن العام الماضي بـ 700 ميجاوات.

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كما أكد التقرير الشهري الصادر عن جهاز مرفق الكهرباء، على أنه على مدار شهر إبريل لم يتم تخفيف الأحمال عن المواطنين، فضلًا عن انخفاض الطاقة المنتجة باجمالي الشهر في إبريل الحالي بـ 14227 جيجاوات، بينما إجمالي ما تم إنتاجه بشهر إبريل من العام الماضي بـ 14557 ميجاوات، بمعدل وفر بـ 230 جيجاوات

ويرجع هذا الوفر لاتباع سياسة الترشيد من جموع المواطنين، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفواتير والتي تعد السبب الرئيسى لانخفاض الطلب على الكهرباء، ومن ثم انخفاض الإنتاج خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حسب التقرير.