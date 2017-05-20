براءة الفنانة عبير الشرقاوي من تهمة سبَ طليقها

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر ضياء صبحي ومصطفى رشدي، اليوم السبت، ببراءة الفنانة عبير الشرقاوي من تهمة سب وقذف طليقها.

كان طليق الفنانة عبير الشرقاوي، أقام دعوى قضائية تحمل رقم"9820 لسنة 2016"، يتهمها فيها بالسب والقذف في عدة مناسبات، وأنه تعرضت لسيرته وإهانة كرامته.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح الدقي قد برّأت طارق محمد صلاح الدين "طبيب نفسي"، طليق الفنانة، ومحاميه أحمد عبد الفتاح، من اتهامهما بسب وقذف الفنانة في الدعوى رقم"2466 لسنة 20166".