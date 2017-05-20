بالصور- ضبط موبايلات "آيفون" بميلون جنيه مع راكب​ بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، السبت، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لقانون الاتصالات وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة المصرية القادمة من الشارقة، إشتبه سامح زاهر، مأمور تفتيش الركاب، في راكب مصري، وبالعرض على سامي شكر نائب أول مدير الإدارة، قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY " بمعرفة أحمد الشريف مأمور الجمرك، وتلاحظ وجود كثافات منتظمة وأجسام داكنة بالحقائب، و بتفتيشها عثر علي 107 أجهزة آيفون 6، مخفاة بين طيات الملابس مفرغة من العلب الخاصة، وتقدر قيمة المضبوطات بمليون جنيه.

وقرر إبراهيم عبداللطيف، مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3، إتخاذ الإجراءات القانونية ، وحجز المضبوطات بعد العرض علي سامي عبدالرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.