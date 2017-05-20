أخبار عاجلة

8 الصبح - من الرياض الصحفي صبحي شبانة يكشف إرتفاع الإستثمارات السعودية الأمريكية لـ"680 مليار دولار" -
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- ضبط موبايلات "آيفون" بميلون جنيه مع راكب​ بمطار القاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط موبايلات آيفون

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، السبت، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لقانون الاتصالات وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة المصرية القادمة من الشارقة، إشتبه سامح زاهر، مأمور تفتيش الركاب، في راكب مصري، وبالعرض على سامي شكر نائب أول مدير الإدارة، قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY " بمعرفة أحمد الشريف مأمور الجمرك، وتلاحظ وجود كثافات منتظمة وأجسام داكنة بالحقائب، و بتفتيشها عثر علي 107 أجهزة آيفون 6، مخفاة بين طيات الملابس مفرغة من العلب الخاصة، وتقدر قيمة المضبوطات بمليون جنيه.

وقرر إبراهيم عبداللطيف، مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3، إتخاذ الإجراءات القانونية ، وحجز المضبوطات بعد العرض علي سامي عبدالرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.

ضبط موبايلات آيفون

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان

مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان

مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان

مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان

بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها

بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها

رهينات بوكو حرام يلتقين بعائلاتهن

رهينات بوكو حرام يلتقين بعائلاتهن