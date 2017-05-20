رئيس "تعليم النواب": إعلان محافظة البحر الأحمر خالية من فيروس سي خلال 2017

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه سيتم اعلان محافظة البحر الأحمر خالية من فيروس سي خلال عام 2017.

جاء ذلك على هامش الاحتفال بإعلان 20 قرية ومدينة خالية من فيروس سي.

وأوضح شيحة- في تصريحات لمصراوي اليوم السبت- أن مؤسسة الكبد المصري تستهدف علاج 20 قرية ومدينتين خلال العام الجاري.

وتابع شيحة: "في 2016 تم علاج 60 الف حالة، وحققنا نسبة نجاح 97%، والنسبة المتبقية نعالجها أيضا لكن اكتشافها كان في المرحلة الأخيرة".

وأكد شيحة أن المؤسسة تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة لإعلان مصر خالية من فيروس سي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ذلك سيتحقق خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات.