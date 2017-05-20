محافظ المنيا: تشكيل وحدة بكل مركز لمتابعة إزالة كافة التعديات

المنيا - ريمون الراوي:

قرر عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم السبت، تشكيل وحدة بكل مركز ومدينة تتبع إدارة الأملاك، وتختص بالمرور على الأراضي المستردة، والتأكد من وجود العلامات التي تم وضعها عليها بأنها أراض ملك للدولة.

وأضاف أن الوحدة تختص بإبلاغ مجلس المدينة عن أي حالة تعد، سواء الواقعة داخل الزمام أو التي جرى استردادها، وإعداد تقرير شهري وتسليمه لرئيس المدينة للعرض على المحافظ، مع استمرار مسئولية رؤساء القرى والوحدات المحلية في متابعة ورصد أي تعديات، وفق الآلية المعمول بها كاختصاص أصيل.

ووجه المحافظ، خلال اجتماع عقده مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الإزالة على الصحراوي الغربي، للبدء في دخول المدن والعمل بها.

كما شدد على ضرورة التعامل الفوري وبكل حسم مع تلك التعديات، وإزالتها، والمضي قدمًا نحو الحفاظ على هيبة الدولة.