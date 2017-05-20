محافظ قنا يعقد اجتماعًا لمتابعة إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة

قنا – عبد الرحمن القرشي:

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة آليات إزالة التعديات على كافة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بالمباني والزراعة.

حضر الاجتماع، اللواء صلاح حسان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، والعقيد وليد محمد، المستشار العسكري بقنا، واللواء أيمن السيسي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن.

وأكد محافظ قنا، على أهمية وضع لوحات تحذيرية بعد الانتهاء من أعمال إزالة التعديات على الأراضي، مدوّن عليها بيانات تعريفية بالمشروع المخصصة له، لعدم عودة التعديات مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه جار حصر وتقنين أوضاع الأراضي المنزرعة التي جرى استصلاحها، موجهًا بتوفير كافة المعدات اللازمة لتنفيذ حملات الإزالة وإجراء الصيانة اللازمة لها.

وأوضح محافظ قنا، أنه منذ تكليف السيد رئيس الجمهورية باستعادة كافة أراضي الدولة، أسفرت الحملات التي نفذتها المحافظة، عن إزالة 779 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت حوالي 768 فدانًا و26 قيراطًا، من الأراضي المتعدى عليها بالزراعة، فضلاً عن إزالة 439 حالة تعد بإجمالي مساحة تصل إلى 612 ألفًا و807 مترًا مربعًا من الأراضي المتعدى عليها بالمباني بمختلف مدن ومراكز المحافظة.