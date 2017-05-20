أخبار عاجلة

8 الصبح - من الرياض الصحفي صبحي شبانة يكشف إرتفاع الإستثمارات السعودية الأمريكية لـ"680 مليار دولار" -
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ قنا يعقد اجتماعًا لمتابعة إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جانب من الاجتماع (1)جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (3)جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماعجانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع (5)جانب من الاجتماع (5)

جانب من الاجتماع (6)جانب من الاجتماع (6)

قنا – عبد الرحمن القرشي:

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة آليات إزالة التعديات على كافة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بالمباني والزراعة.

حضر الاجتماع، اللواء صلاح حسان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، والعقيد وليد محمد، المستشار العسكري بقنا، واللواء أيمن سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن.

وأكد محافظ قنا، على أهمية وضع لوحات تحذيرية بعد الانتهاء من أعمال إزالة التعديات على الأراضي، مدوّن عليها بيانات تعريفية بالمشروع المخصصة له، لعدم عودة التعديات مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه جار حصر وتقنين أوضاع الأراضي المنزرعة التي جرى استصلاحها، موجهًا بتوفير كافة المعدات اللازمة لتنفيذ حملات الإزالة وإجراء الصيانة اللازمة لها.

وأوضح محافظ قنا، أنه منذ تكليف السيد رئيس الجمهورية باستعادة كافة أراضي الدولة، أسفرت الحملات التي نفذتها المحافظة، عن إزالة 779 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت حوالي 768 فدانًا و26 قيراطًا، من الأراضي المتعدى عليها بالزراعة، فضلاً عن إزالة 439 حالة تعد بإجمالي مساحة تصل إلى 612 ألفًا و807 مترًا مربعًا من الأراضي المتعدى عليها بالمباني بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

العرابي: كلمة «السيسي» في قمة الرياض ستركز على تجفيف منابع الإرهاب

العرابي: كلمة «السيسي» في قمة الرياض ستركز على تجفيف منابع الإرهاب

«السيسي» يلتقي «كابوريه»: نعتز بعلاقاتنا مع بوركينا فاسو

«السيسي» يلتقي «كابوريه»: نعتز بعلاقاتنا مع بوركينا فاسو