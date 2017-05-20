10 آلاف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بدمياط ‎

دمياط – محمد إبراهيم:

بدأت، اليوم السبت، أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بأقسامها "الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي"، نظامي ثلاث وخمس سنوات، في 39 لجنة امتحانية بمدن وقرى دمياط، ويؤدي الامتحان بالمحافظة حوالي 10383 طالبًا وطالبة.

كان السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية، في جولة بدأها، صباح اليوم، من مدرسة شطا الفنية المتقدمة، ووجه بتكثيف عدد الملاحظين، كما توجه إلى لجنة مدرسة الثانوية الزراعية، وأكد على إغلاق الأبواب الخاصة باللجان ومنع دخول أي شخص من خارج المعنيين بالإشراف على سير العملية الامتحانية.

ولفت سويلم، إلى حظر استخدام الهواتف المحمولة نهائيًّا، موضحًا أن هذا القرار يشمل الطلاب والملاحظين والمراقبين، موضحًا أن هناك 27 استراحة بدمياط، وأنه وجه بتوفير كل ما يلزم لتحقيق الراحة للمنتدبين.