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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ''العليمي'' إلى مطلع يوليو - صور

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة قتلة العليمي (3)تأجيل محاكمة قتلة العليمي (3)

تأجيل محاكمة قتلة العليمي (4)تأجيل محاكمة قتلة العليمي (4)

تأجيل محاكمة قتلة العليمي (5)تأجيل محاكمة قتلة العليمي (5)

تأجيل محاكمة قتلة العليمي (6)تأجيل محاكمة قتلة العليمي (6)

المنوفية ـ مروة فاضل:

قضت محكمة جنايات شبين الكوم، المنعقدة بوادي النطرون، اليوم السبت، برئاسة المستشار ممدوح أيوب، تأجيل محاكمة عائلة أبو حريرة، المتهمين بقتل محمد عيسى العليمي، ابن قرية شما مركز أشمون بالمنوفية، لجلسة مطلع يوليو المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين والنطق بالحكم.

وكانت المحكمة قد استمعت لباقي شهود الإثبات، ومنهم مصطفى خالد الأشموني، الذي أقر أمام هيئة المحكمة برؤية المتهم الأول سامح على أبوحريرة أثناء إطلاقه النار على المجني عليه.

وطالب المستشار يامن يوسف، رئيس نيابة أشمون خلال مرافعته، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على المتهمين، لما ارتكبوه من جرائم تقشعر لها الأبدان في قرية كانت طوال عمرها هادئة وساكنة، مؤكدا أن المتهم الرئيسي ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد، مستعرضا سجله الإجرامي في ترويع الآمنين.

كان العشرات من أهالي القرية قد تظاهروا أمام المحكمة، اليوم، مطالبين بإعدام المتهمين، رافعين صور العليمي، مرددين هتافات تطالب بإعدام القتلة من أبناء عائلة أبو حريرة، وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب قوات الأمن العام ومكافحة الشغب.

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