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بالصور.. إزالة تعديات على 118 فدانًا من أملاك الدولة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إزالة التعديات على املاك الدولة (1)إزالة التعديات على املاك الدولة (1)

إزالة التعديات على املاك الدولة (2)إزالة التعديات على املاك الدولة (2)

إزالة التعديات على املاك الدولة (3)إزالة التعديات على املاك الدولة (3)

إزالة التعديات على املاك الدولة (4)إزالة التعديات على املاك الدولة (4)

إزالة التعديات على املاك الدولة (5)إزالة التعديات على املاك الدولة (5)

سوهاج – عمار عبد الواحد
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، عن إزالة التعديات على مساحة 118 فدانًا، وكذلك 2391 متر بناء بالبلوك والأسمنت ناحية مركز جهينة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح .

من جانبه قال مدحت القاضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة: إن الحملة نُفذت بالاشتراك مع الإدارة الهندسية وإدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وباستخدام معدات وعُمال الوحدة المحلية، بالتعاون مع مركز شرطة جهينة".

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة والتصدي للتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومحاسبة المتعدين، وتوفيق أوضاع الجادين للقضاء على هذه الظاهرة .

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مصراوي Masrawy

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