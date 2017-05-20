القبض على عاطل بالمنيا بحوزته 1200 تذكرة هيروين

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقت إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا، اليوم السبت، القبض على عاطل مقيم بمنطقة أبو هلال، جنوب المنيا وبحوزته 1200 تذكرة هيروين ومبلغ مالي محصله الإتجار.

كان اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير البحث الجنائي، بورود معلومات لضباط قسم شرطة المنيا بإتجار عاطل يدعى "كريم. س"، 24 سنة في المواد المخدرة، متخذًا من منطقة أبو هلال مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، داهم ضباط القسم برئاسة العقيد أحمد عارف مأمور القسم، منزل المتهم، وعثر على 1200 تذكرة هيروين بلغت نصف كيلو هيروين، و1000جنيه محصلة الإتجار.

تحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.