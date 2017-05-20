بالفيديو- 21 ألف دولار سعر هذا المقعد على الخطوط الإمارتية.. والسبب

كتبت- ميرا ماهر

سافر شاب من دبي إلى مدينة نيويورك الأمريكية على متن الخطوط الجوية الإماراتية، وقام بتصوير الرحلة.

مدة الرحلة هي 14 ساعة قام خلالها الشاب بتصوير تفاصيل رحلته التي كلفته 21 ألف و 635 دولار، قال خلالها أنه لم يتقاضى أي مبلغ من شركة الطيران لتصوير هذا الفيديو.

توفر الرحلة غرفة مغلقة بباب من "الجرار" للراكب، ومجموعة من "السناكس" والمشروبات، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من مستحضرات العناية بالبشرة.

كما يوجد على متن الطائرة مجموعة من أجهزة الترفيه الحديثة، كالتلفاز بخاصية اللمس و "آي باد".

وتقدم الشركة قائمة طعام كاملة، وللراكب حرية اختيار وجبته، وحقيبة تحتوي على "بيجامة ولكلوك" وغطاء للنوم، كما توفر مكان لنوم الراكب.

تتميز تلك الرحلة بتوفير مكان "للاستحمام" تقدم فيه جميع أنواع الرفاهية.