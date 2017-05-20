نجم سوانزي على رادار توتنهام

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، أن نادي توتنهام هوتسبير، يرغب في التعاقد مع الدولي الآيسلندي جيلفي سيجوردسون، صانع ألعاب فريق سوانزي سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت ديلي ميل، أن الدولي الآيسلندي جيلفي سيجوردسون صاحب الـ27 عامًا، سيكلف توتنهام هوتسبير نحو 25 مليون جنيه استرليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني مواريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، يرى أن سيجوردسون، يعد خيارًا أفضل وأرخص من روس باركلي، لاعب خط وسط إيفرتون، والذي يطلب التوفيز 50 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه.

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وأكدت ديلي ميل، أن لا يزال باركلي هدفًا لتوتنهام، لكن سعر الصفقة غال جدًا، كما أن بوكيتينو يرى باركلي بحاجة لوقت أطول حتى يصل لقمة مستواه.

الجدير بالذكر أن سيجوردسون انتقل من توتنهام إلى سوانزي في صيف 2014، وتم الاتفاق بين إدارتي الناديين ولم يكُن لبوكتينيو أيّ رأي في انتقال الدولي الآيسلندي، لأن القرار أُتخذ قبل قدومه للنادي.