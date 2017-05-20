أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
8 الصبح - الصحفي عزت إبراهيم يوضح أجندة مواضيع المقرر مناقشتها في القمة بين ترامب والرئيس السيسى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

نجم سوانزي على رادار توتنهام

Google+ Print
نجم سوانزي على رادار توتنهام نجم سوانزي على رادار توتنهام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، أن نادي توتنهام هوتسبير، يرغب في التعاقد مع الدولي الآيسلندي جيلفي سيجوردسون، صانع ألعاب فريق سوانزي سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت ديلي ميل، أن الدولي الآيسلندي جيلفي سيجوردسون صاحب الـ27 عامًا، سيكلف توتنهام هوتسبير نحو 25 مليون جنيه استرليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني مواريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، يرى أن سيجوردسون، يعد خيارًا أفضل وأرخص من روس باركلي، لاعب خط وسط إيفرتون، والذي يطلب التوفيز 50 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه. 

شاهد أيضا

وأكدت ديلي ميل، أن لا يزال باركلي هدفًا لتوتنهام، لكن سعر الصفقة غال جدًا، كما أن بوكيتينو يرى باركلي بحاجة لوقت أطول حتى يصل لقمة مستواه.

الجدير بالذكر أن سيجوردسون انتقل من توتنهام إلى سوانزي في صيف 2014، وتم الاتفاق بين إدارتي الناديين ولم يكُن لبوكتينيو أيّ رأي في انتقال الدولي الآيسلندي، لأن القرار أُتخذ قبل قدومه للنادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب

زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات

محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات

وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا

وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا