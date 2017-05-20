الرئاسة: السيسي يلقي كلمة بقمة الرياض.. ويلتقي بعض القادة

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة السعودية الرياض، ظهر اليوم، للمشاركة فى أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التى ستعقد بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب غداً.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس من المقرر أن يلقى كلمة أمام قمة الرياض، يستعرض خلالها الرؤية المصرية لصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب، من خلال تكثيف الجهود الدولية الساعية، لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية، ومدها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن لها.

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وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس سيقوم أيضاً خلال تواجده بالرياض بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض قادة الدول والحكومات المشاركين بالقمة، وذلك للتباحث حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع هذه الدول ومناقشة إمكانات وفرص التعاون المتاحة فى مختلف المجالات، وكيفية تفعيلها بما يحقق المصالح المشتركة