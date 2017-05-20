بالصور.. الأقباط يؤدون قداس ذكرى الأربعين لضحايا كنيسة مار جرجس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - محمد عباس:

توافد عشرات الأقباط على كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا، اليوم السبت، وذلك في الذكرى الـ 40 لضحايا تفجير الكنيسة صباح "أحد الشعانين"، الذي راح ضحيته 29 شخصا آخرهم المهندس ريمون يوسف جرجي، وأصيب 70 آخرون.

وشارك فى صلاة القداس عدد من قيادات كنيسة الشهيد أبانوب الملحقة بكنيسة مار جرجس التي تخضع حاليا لعمليات ترميم.

شاهد أيضا

وترأس القداس الأنبا بولا، أسقف طنطا، وتم منع دخول الصحفيين والزوار غير المؤديين للصلاة.

وشهد محيط الكنيسة تواجدا أمينا مكثفا، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا وسط انتشار نقاط التفتيش.