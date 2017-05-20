وزير الكهرباء: إنجاز 84% من محطات سيمنس الثلاثة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماع بممثلي لكلًا من شركة سيمنس وأوراسكوم والسويدي، للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمحطات الثلاث، وذلك في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لتقدم سير الأعمال لتنفيذ محطات توليد الكهرباء الثلاث الكبرى.

وأوضح شاكر، اليوم السبت، أنه يجرى العمل بالمحطات الثلاث على قدم وساق، مشيًدا بالتنفيذ والذي يتم بمعدلات جيدة تفوق تنفيذ طبقاً الجداول الزمنية المعدة لذلك، حيث وصلت نسب الإنجار فى تنفيذ محطة بنى سويف إلى حوالى 86.4%، والبرلس إلى حوالى 84%، والعاصمة الإدارية إلى 84 %.

شاهد أيضا

وشدد شاكر على سرعة تنفيذ المشروعات الثلاث، مؤكداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التى تعوق دون التنفيذ فى الموعد المحدد حتى يكتمل إدخال كل المحطات تجارياً فى مايو 2018.