جولة لقيادات البترول بمشروعي «المصرية للتكرير» ومعمل القاهرة بمسطرد

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاستمرار في تنفيذ مشروعات تكرير جديدة وتطوير الوحدات القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، تُعد من أهم المحاور الرئيسية لخطط واستراتيجية وزارة البترول المتكاملة التي يتم تنفيذها حاليا لتوفير وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، خاصة التي يتم استيراد جزء كبير منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك مثل السولار والبنزين والبوتاجاز.

جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول لمشروع الشركة المصرية للتكرير، ومعمل القاهرة لتكرير البترول بمنطقة مسطرد البترولية، اليوم السبت، يرافقه وكيلا أول الوزارة ورئيس هيئة البترول ورئيسا شركتي إنبي وبتروجت ونواب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع وأحمد هيكل رئيس مجموعة "القلعة".

بدأت الجولة بتفقد الوزير ومرافقوه الأعمال الإنشائية بمشروع الشركة المصرية للتكرير الذي ينفذه قطاع البترول باستثمارات نحو 3.7 مليار دولار الذي يُعد واحدا من أهم مشروعات التكرير الجديدة.

وأشاد وزير البترول خلال الجولة بالتقدم الملحوظ في تنفيذ المشروع الذي يعد أحد المشروعات الكبرى التي تحرص وزارة البترول على تنفيذها لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وأنها تولي المشروع كافة أوجه الدعم، لافتا إلى أنه يمثل أحد أهم المشروعات التي يشارك فيها قطاع البترول مع القطاع الخاص.

وأشار الملا إلى أن انعكاسات المشروع على الاقتصاد كبيرة، حيث سيوفر العملة الصعبة التي توجه لاستيراد المنتجات البترولية الأساسية للسوق المحلية، فضلا عن مساهمته في تحقيق رؤية مصر في التحول لمركز إقليمي محوري لتداول الطاقة.

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وأوضح أنه يأمل في الانتهاء من المشروع بنهاية العام الجاري وبدء التشغيل التجريبي ليبدأ الإنتاج الفعلي فى عام 2018.

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة بالدعم الذي توليه وزارة البترول للمشروع لسرعة وضعه على الإنتاج، موضحا أن المشروع نموذج للمشروعات صديقة البيئة الذي يستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق معايير عالية من الكفاءة في الأداء البيئي، ويعتمد على استخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير، لتحويله لمنتجات عالية القيمة تحتاج إليها السوق المحلية بدلا من استيرادها.

ولفت هيكل إلى أنه سيم تغذية المشروع من المازوت المنتج من شركة القاهرة لتكرير البترول بطاقة سنوية نحو 4.3 مليون طن ليتم إنتاج نحو 2.3 مليون طن سولار ونحو 600 ألف طن من وقود النفاثات و850 ألف طن بنزين بأنواعه و80 ألف طن بوتاجاز سنويا، إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت، موضحا أن نسبة تقدم الأعمال بالمشروع بلغت %94.

وتجدر الإشارة أن المشروع تشارك فيه هيئة البترول بنسبة 24% ومجموعة من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بنسبة 76%، ويلتزم المشروع بتنفيذ كل التوصيات والاشتراطات البيئية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، وعلى رأسها إعداد سجل بيئى وإتاحته للتفتيش وهو ما يتم بالفعل.

وفي السياق نفسه، قام الوزير بتفقد سير العمل بالوحدات الإنتاجية بشركة القاهرة لتكرير البترول، حيث أوضح المهندس محمد حشيش رئيس الشركة، أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تسير وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، والتي ستؤدي إلى تحقيق زيادة في الإنتاج ورفع العائد على رأس المال، فضلا عن توفير مادة التغذية اللازمة من المازوت لمشروع المصرية للتكرير لتحويله إلى منتجات بترولية تحتاج إليها السوق المحلية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الشركة بدعم إمكانيات الأمن والسلامة داخل الوحدات الإنتاجية.