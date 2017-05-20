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الأوقاف عن منع «مكبرات الصوت» خلال التراويح: فيه امتحانات ثانوية

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الأوقاف عن منع «مكبرات الصوت» خلال التراويح: فيه امتحانات ثانوية الأوقاف عن منع «مكبرات الصوت» خلال التراويح: فيه امتحانات ثانوية

التحرير

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لن يضف جديدًا على قواعد منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية خلال صلاة التراويح في رمضان.

وتابع جمعة "خلال العام الماضي لم تكن هناك أي شكوى على الإطلاق من عدم تشغيل الصوت، بل وجدنا شكاوى من سوء استخدام الصوت العالي واستخدام المكبرات الخارجية في حالات فردية".

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وأشار إلى أن السماعات تكون على قدر الحاجة والمصلحة، حيث أنه من الحكمة عدم رفع الصوت فوق ما يحتاج إليه السامع، وإن كان هناك حاجة إلى السماعات الخارجية فتكون بقدر.

وأوضح أنه يجب التقليل من الشكاوى التي تأتي من إزعاج الأصوات خاصة من جانب الزوايا، ونوه "يجب ألا نتسبب في أذى لأحد، ويجب أن نحبب الناس في الدين ولا نكرههم فيه، وهناك امتحانات ثانوية عامة، ومن يريد أن ينام للذهاب إلى عمله صباحًا".

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التحرير

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