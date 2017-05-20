بالصور.. دير مارينا يشهد قداس الأربعين لضحايا تفجير الكنيسة المرقسية

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شهد دير مارينا غرب الإسكندرية، اليوم السبت، قداس تذكار الأربعين لضحايا تفجيرات الكنيسة المرقسية، ووضع الحضور الورود على مقابر الشهداء.

وفرض فريق الكشافة بالدير إجراءات مشددة على الحاضرين من خلال وضع جهاز الكشف عن المعادن، وتم التأكد من هوية الحاضرين، بينما دفعت قوات الأمن بقواتها على مداخل الدير.

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وقدم الأنبا كيرلس، رئيس دير مارمينا ببرج العرب، تعازيه لأسر الضحايا، فيما نقل الأنبا سيؤديسيوس، أسقف الجيزة، تعازي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يشار إلى أن تفجيرا انتحاريا وقع أمام الكنيسة المرقسية، صبيحة "أحد الشعانين، راح ضحيته 18 شخصا، وأصيب 47 آخرون.