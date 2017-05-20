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بالصور.. دير مارينا يشهد قداس الأربعين لضحايا تفجير الكنيسة المرقسية

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بالصور.. دير مارينا يشهد قداس الأربعين لضحايا تفجير الكنيسة المرقسية بالصور.. دير مارينا يشهد قداس الأربعين لضحايا تفجير الكنيسة المرقسية

التحرير

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شهد دير مارينا غرب الإسكندرية، اليوم السبت، قداس تذكار الأربعين لضحايا تفجيرات الكنيسة المرقسية، ووضع الحضور الورود على مقابر الشهداء.

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وفرض فريق الكشافة بالدير إجراءات مشددة على الحاضرين من خلال وضع جهاز الكشف عن المعادن، وتم التأكد من هوية الحاضرين، بينما دفعت قوات الأمن بقواتها على مداخل الدير.

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وقدم الأنبا كيرلس، رئيس دير مارمينا ببرج العرب، تعازيه لأسر الضحايا، فيما نقل الأنبا سيؤديسيوس، أسقف الجيزة، تعازي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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يشار إلى أن تفجيرا انتحاريا وقع أمام الكنيسة المرقسية، صبيحة "أحد الشعانين، راح ضحيته 18 شخصا، وأصيب 47 آخرون.

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التحرير

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