ننشر استعدادات أجهزة "الصحة" بالإسكندرية لاستقبال شهر رمضان

الإسكندرية – محمد أحمد:

أعلن الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم السبت، بدء تنفيذ خطة عمل مديرية الشؤون الصحية لاستقبال شهر رمضان، بالتنسيق بين الإدارات الفنية التابعة للمديرية وباقي الجهات المسئولة بالمحافظة، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات الدينية تعدّ مواسم عمل مكثف لجميع العاملين بالقطاع الصحي.

وقال حجازي، في تصريح له اليوم: "إن فرق المراقبين الصحيين بإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بدأت تكثيف المرور على أماكن تصنيع وبيع المواد الغذائية للتأكد من مطابقة المواصفات الصحية للسلع ولاشتراطات أماكن عرضها وتصنيعها، وسحب العينات وإرسالها للمعامل المركزية بالمديرية لفحصها والتأكد من سلامتها".

وأضاف أن جميع المستشفيات التابعة للمديرية، أنهت ترتيبات العمل خلال الشهر الكريم مع التركيز على تواجد والاستعداد الكامل للأطقم الطبية خلال اليوم، لا سيما في ساعات الإفطار وصلاة التراويح، مع التأكيد على تواجد رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم لمواجهة أي أمر طارئ.

وحول العمل في الفترات المسائية، أشار إلى أن الوحدات الصحية التابعة للمديرية ستعمل حتى قرب الإفطار، مع وجود وحدات بالتناوب على مدار 24 ساعة يوميًّا لضمان تقديم الخدمة للمرضى، كما جرى التنسيق مع مرفق الإسعاف لزيادة أطقم العمل لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات.

وأكد وكيل "الصحة" بالإسكندرية، أنه جرى التنبيه على الإدارات المختلفة على المرور والتفتيش، للتأكد من حسن سير العمل، خاصة في الأوقات الحرجة، علاوة على عمل ندوات لتوعية المرضى بطرق ومواعيد تناول العلاج خلال الصيام، وتوضيح الحالات التي يمكن لها الصيام مع الاستمرار في العلاج والأخرى التي لا يمكن لها ذلك.