بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد التحالف الدولي للشمول المالي

شرم الشيخ - أحمد السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء، وفد التحالف الدولي للشمول المالي، اليوم السبت، للتشاور حول انعقاد المؤتمر السنوي للتحالف بشرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل.

ويتوقع حضور حوالي 1000 مشارك من 100 دولة أعضاء بالتحالف، منهم 50 محافظ بنك مركزي، وجميع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بالشمول المالي حول العالم.

يأتي المؤتمر في إطار التوسع في نشر الخدمات والحسابات المصرفية للبنوك العاملة بالسوق المحلية بين المواطنين، وتشجيع التنمية والتمويل لجميع شرائح وفئات المجتمع، لاسيما الشباب، ومحدودي الدخل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن التمويل العقاري.

ورحب المحافظ بانعقاد هذه المؤتمرات الدولية في مدينة السلام العالمي، ما يسهم في تنشيط سياحة المؤتمرات، وتغير الصورة الذهنية لمواطني تلك الدول.