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بالصور.. مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا على الأسر المحتاجة

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مصراوي Masrawy

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (1)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (1)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (2)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (2)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (3)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (3)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (4)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (4)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (5)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (5)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (6)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (6)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (7)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (7)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (8)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (8)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (9)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (9)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (10)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (10)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (11)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (11)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (12)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (12)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (13)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (13)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (14)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (14)

مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (15)مدير أمن السويس يوزع كراتين رمضان مجانًا (15)

السويس ـ حسام الدين أحمد:

وزّع اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، اليوم السبت، عددا كبيرا من كراتين السلع الرمضانية على الأسر المحتاجة بالمحافظة، والتي أعدتها منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية بالمحافظة.

وقال مدير الأمن، في تصريحات صحفية، إن هناك عددًا كبيرًا من الكراتين سيتم توزيعها تباعًا يوميًا بمنافذ مختلفة في أحياء السويس الخمسة، لضمان وصول الكراتين المجانية لمستحقيها بمناسبة شهر رمضان.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بالتواصل المجتمعي الفعال مع كافة فئات المجتمع، لمد جسور الثقة بينهم وبين جهاز الشرطة.

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